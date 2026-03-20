< sekcia Zahraničie
Prezident Šara chce krajinu chrániť pred akýmkoľvek konfliktom
Izraelská armáda v piatok oznámila, že zasiahla sýrske vojenské pozície.
Autor TASR
Damask 20. marca (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara v piatok vyhlásil, že sa snaží svoju krajinu uchrániť pred akýmkoľvek konfliktom, a to aj v čase, kedy na Blízkom východe prebieha vojna medzi USA, Izraelom a Iránom. Šara zdôraznil, že jeho vláda má dobré vzťahy so všetkými krajinami regiónu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Naše kroky zvažujeme s mimoriadnou presnosťou a snažíme sa uchrániť Sýriu pred akýmkoľvek konfliktom,“ uviedol Šara v prejave v prezidentskom paláci v Damasku.
„Je dôležité uvedomiť si, že Sýria bola počas posledných 15 rokov a aj predtým vždy dejiskom konfliktov a sporov, ale dnes je v harmónii so všetkými susednými krajinami v regióne aj na medzinárodnej úrovni,“ pokračoval prezident. Dodal, že Sýria stojí „v plnej solidarite s arabskými štátmi“.
Vojna na Blízkom východe vypukla po tom, ako Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na viaceré ciele na celom Blízkom východe.
Sýria sa doposiaľ držala v úzadí od tejto regionálnej eskalácie. Izraelská armáda však v piatok oznámila, že zasiahla sýrske vojenské pozície. Urobila tak v reakcii na údajný útok sýrskych vojakov na civilistov z drúzskej menšiny v regióne Suwajdá. Ide o prvé útoky na Sýriu od začiatku vojny Izraela proti Iránu.
Podľa AFP sa sýrske štátne médiá o tomto incidente nezmienili.
