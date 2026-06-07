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Prezident Seguro vyzval Luxembursko na rozšírenie výučby portugalčiny
Seguro sa zároveň poďakoval úradom za ich prístup k portugalskej komunite, ktorú označil za „jednu zo silných stránok Luxemburska“.
Autor TASR
Luxemburg/Lisabon 7. júna (TASR) - Portugalský prezident António José Seguro v nedeľu uviedol, že vyzval luxemburské úrady, aby rozšírili ponuku portugalčiny ako voliteľného predmetu v školských osnovách. Poukázal pritom na skutočnosť, že približne tretina obyvateľov krajiny hovorí po portugalsky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Lusa.
Seguro to povedal na stretnutí so študentmi, ktorí sa v Luxembursku učia portugalčinu. Jeho návšteva krajiny, ktorá sa začala v piatok, odštartovala oficiálne oslavy štátneho sviatku – Dňa Portugalska, pripadajúceho na 10. júna. V nedeľu sa k nemu pridal aj premiér Luís Montenegro.
Prezident zdôraznil, že portugalčina je „kľúčom, ktorý otvára dvere do celého sveta“, keďže ňou hovorí približne 260 miliónov ľudí na štyroch kontinentoch.
„Jasne som vyzval luxemburské úrady, aby rozšírili možnosti výučby portugalčiny ako voliteľného predmetu v školskom systéme. V krajine, kde približne tretina obyvateľov hovorí po portugalsky a kde je portugalčina druhým najrozšírenejším jazykom používaným doma žiakmi štátnych škôl, je to dôležité aj pre našu krajinu,“ vyhlásil Seguro.
Seguro sa zároveň poďakoval úradom za ich prístup k portugalskej komunite, ktorú označil za „jednu zo silných stránok Luxemburska“.
Luxembursko začalo v druhej polovici minulého storočia rýchlo rásť a potrebovalo veľa pracovnej sily v priemysle, stavebníctve a neskôr v službách. V tejto krajine s ani trištvrte miliónom obyvateľov je preto takmer polovica cudzincov. Portugalci sú jednou z najväčších prisťahovaleckých skupín, keď tvoria 15 až 20 percent obyvateľstva, pričom často sa uvádza aj vyššie číslo pri ľuďoch s portugalským pôvodom. V súčasnosti sa portugalčina ako voliteľný predmet vyučuje len v niektorých regiónoch krajiny.
Seguro to povedal na stretnutí so študentmi, ktorí sa v Luxembursku učia portugalčinu. Jeho návšteva krajiny, ktorá sa začala v piatok, odštartovala oficiálne oslavy štátneho sviatku – Dňa Portugalska, pripadajúceho na 10. júna. V nedeľu sa k nemu pridal aj premiér Luís Montenegro.
Prezident zdôraznil, že portugalčina je „kľúčom, ktorý otvára dvere do celého sveta“, keďže ňou hovorí približne 260 miliónov ľudí na štyroch kontinentoch.
„Jasne som vyzval luxemburské úrady, aby rozšírili možnosti výučby portugalčiny ako voliteľného predmetu v školskom systéme. V krajine, kde približne tretina obyvateľov hovorí po portugalsky a kde je portugalčina druhým najrozšírenejším jazykom používaným doma žiakmi štátnych škôl, je to dôležité aj pre našu krajinu,“ vyhlásil Seguro.
Seguro sa zároveň poďakoval úradom za ich prístup k portugalskej komunite, ktorú označil za „jednu zo silných stránok Luxemburska“.
Luxembursko začalo v druhej polovici minulého storočia rýchlo rásť a potrebovalo veľa pracovnej sily v priemysle, stavebníctve a neskôr v službách. V tejto krajine s ani trištvrte miliónom obyvateľov je preto takmer polovica cudzincov. Portugalci sú jednou z najväčších prisťahovaleckých skupín, keď tvoria 15 až 20 percent obyvateľstva, pričom často sa uvádza aj vyššie číslo pri ľuďoch s portugalským pôvodom. V súčasnosti sa portugalčina ako voliteľný predmet vyučuje len v niektorých regiónoch krajiny.