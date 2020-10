Čínsky prezident: Čína nedovolí, aby boli jej záujmy podkopávané

Peking 23. októbra (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok vyhlásil, že Čína nikdy nedovolí, aby boli jej záujmy v oblasti suverenity, bezpečnosti a rozvoja podkopávané, a že s čínskym ľudom sa nikto nebude zahrávať. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AP.



Žiadny prejav unilateralizmu, protekcionizmu, zastrašovania a extrémneho egoizmu nebude mať účinok a povedie iba do slepej uličky, povedal čínsky prezident v prejave vo Veľkej sieni ľudu v Pekingu.



„Nech svet vie, že ľud Číny je teraz organizovaný a nikto sa s ním nebude zahrávať," povedal Si, pričom citoval zakladateľa komunistickej Čínskej ľudovej republiky Mao Ce-tunga.



Si mal prejav pri príležitosti 70. výročia vyslania čínskych vojakov na Kórejský polostrov, aby vo vojne v rokoch 1950-53 pomohli Severnej Kórei bojovať proti silám OSN vedeným Spojenými štátmi a proti juhokórejskej armáde.



Čínsky prezident priamo nespomenul súčasné Spojené štáty, ktorých vzťahy s Čínou sú teraz najhoršie za posledné desaťročia, pretože Peking má spory s vládou prezidenta Donalda Trumpa.



Dve najväčšie ekonomiky sveta majú vážne nezhody v celom rade záležitostí – od obchodu, cez súperenie v oblasti technológií a bezpečnosti až po ľudské práva a pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, pripomína Reuters.



Si takisto vyzval na urýchlenie modernizácie čínskej obrany a ozbrojených síl. „Bez silnej armády nemôže existovať ani silná domovina," povedal.



Čína sa zapojila do vojny na Kórejskom polostrove v októbri 1950 a do vojny boli poslané vyše dva milióny čínskych vojakov.



Tento konflikt sa v roku 1953 skončil prímerím, nie mierovou zmluvou, takže polostrov zostal technicky vo vojnovom stave.



„Po ťažkých bitkách čínski a kórejskí vojaci, po zuby ozbrojení, porazili svojich odporcov, rozdrvili mýtus neporaziteľnosti americkej armády a donútili votrelcov podpísať 27. júla 1953 dohodu o prímerí," uviedol Si.



USA tento týždeň schválili prípadný predaj zbraňových systémov Taiwanu v celkovej hodnote 1,8 miliardy dolárov (viac ako 1.518.731.000 eur).



Peking pokladá Taiwan za svoju spurnú provinciu a vyhlásil, že ju dostane pod kontrolu, v prípade nutnosti aj silou, pripomenula agentúra Reuters.