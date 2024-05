Prezident Si Ťin-pching pricestoval na štátnu návštevu Francúzska

Paríž 5. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v nedeľu pricestoval na štátnu návštevu Francúzska, počas ktorej sa stretne so svojím náprotivkom Emmanuelom Macronom. Témou ich rokovaní bude široká škála otázok; od obchodných záležitostí po Ukrajinu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Čínsky líder prichádza na návštevu Francúzska pri príležitosti 60. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Parížom a Pekingom. Zároveň ide o začiatok jeho prvej cesty po Európe od roku 2019, počas ktorej navštívi aj Srbsko a Maďarsko.



To, že si Si Ťin-pching vybral pre svoju návštevu Francúzsko ako jedinú významnú európsku mocnosť, naznačuje relatívne oteplenie čínsko-francúzskych vzťahov od Macronovej štátnej návštevy Číny v apríli 2023 a taktiež potvrdzuje postavenie francúzskeho lídra ako mocenského hráča Európskej únie.



Si Ťin-pchinga, vodcu komunistického štátu s 1,4 miliardami obyvateľov, v sprievode jeho manželky Pcheng Li-jüan privítal na parížskom letisku Orly francúzsky premiér Gabriel Attal.



Si v pondelok absolvuje v Paríži celodenné rokovania, na ktorých sa zúčastní aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, a po ktorých bude nasledovať štátny banket usporiadaný Macronom. V utorok sa obaja prezidenti vyberú do Pyrenejí, kde ich čakajú menej verejné a dôvernejšie rozhovory.



Kľúčovou prioritou Macrona bude upozorniť svojho hosťa na nebezpečenstvo podpory Ruska v jeho vojenskej agresii na Ukrajine, keďže západní predstavitelia sa obávajú, že Moskva už využíva čínske obrábacie stroje pri výrobe zbraní.



"Je v našom záujme, aby Čína prispievala k stabilite medzinárodného poriadku. Preto musíme s Čínou spolupracovať na budovaní mieru," uviedol Macron v rozhovore pre štvrtkové vydanie britského týždenníka The Economist.



Šéf Elyzejského paláca v tom istom interview zároveň povedal, že Európa musí brániť svoje "strategické záujmy" v hospodárskych vzťahoch s Čínou, a obvinil Peking z nedodržiavania pravidiel medzinárodného obchodu.



Francúzsky prezident po svojej návšteve Pekingu v roku 2023 potešil čínske štátne médiá a znepokojil niektorých spojencov EÚ vyhlásením, že Európa by sa nemala nechať zatiahnuť do sporu medzi Čínou a Spojenými štátmi, najmä pokiaľ ide o demokratický a samosprávny Taiwan.



Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia a varuje, že ho jedného dňa obsadí, v prípade potreby aj silou.



Ľudskoprávne skupiny naliehajú na Macrona, aby v rozhovoroch so Si Ťin-pchingom spomenul aj ľudské práva, pričom obviňujú Čínu, že nedodržiava práva ujgurskej moslimskej menšiny a drží za mrežami desiatky novinárov. Analytici sú však skeptickí, že Macron bude mať na čínskeho lídra veľký vplyv.