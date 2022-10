Prezident Spojených arabských emirátov sa v utorok stretne s Putinom

Abú Zabí 10. októbra (TASR) - Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján navštívi v utorok v Moskve šéfa Kremľa Vladimira Putina. Stane sa tak jedným z mála svetových lídrov, ktorí do Moskvy zavítali od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu, informuje agentúra AFP.



Nahján bude s Putinom diskutovať "o priateľských vzťahoch SAE s Ruskom, ako aj množstve regionálnych a medzinárodných otázok" a tiež o vývoji v otázkach týkajúcich sa ich "spoločných záujmov", informovala emirátska štátna tlačová agentúra WAM.



Utorňajšia cesta do Ruska bude len treťou Nahjánovou zahraničnou cestou v úrade prezidenta SAE, ktorého sa ujal po májovej smrti svojho predchodcu v tejto funkcii a zároveň brata – šejka Chalífu bin Zájida bin Sultána Ál Nahjána.



AFP pripomína, že k návšteve nového prezidenta SAE v Rusku dochádza len niekoľko dní po tom, ako sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími partnermi na čele s Ruskom, ktorí sú spoločne známi ako ropné zoskupenie OPEC+, rozhodli výrazne znížiť ťažbu ropy v snahe dosiahnuť nárast jej cien.



Stalo sa tak napriek výzvam zo strany Spojených štátov, ktoré naopak žiadali o zvýšenie ťažby. USA následne rozhodnutie OPEC+ kritizovali s tým, že nahráva Kremľu, ktorý sa snaží zvyšovať ceny ropy, aby tak financoval vojnu na Ukrajine.



Krajiny Perzského zálivu obvykle udržiavajú s Moskvou dobré vzťahy a vyhýbajú sa kritike ruskej invázie na Ukrajinu, pričom namiesto nej vyzývajú na diplomatické riešenie konfliktu, približuje AFP. Agentúra zároveň pripomína, že v marci – len niekoľko týždňov po vypuknutí invázie – vycestoval do Moskvy minister zahraničných vecí Kataru, a to na diskusie o iránskej jadrovej dohode a o Ukrajine.



Samotné SAE sa snažia udržiavať všeobecne dobré medzinárodné vzťahy. V septembri pritom súhlasili s tým, že budú Nemecku dodávať zemný plyn a naftu, ako súčasť dohody o "energetickej bezpečnosti", ktorá má v tomto smere nahradiť dodávky z Ruska.