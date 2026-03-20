< sekcia Zahraničie
Prezident: Srí Lanka nedovolila USA umiestniť lietadlá na ostrove
Autor TASR
Kolombo 20. marca (TASR) - Srí Lanka odmietla Spojeným štátom udeliť povolenie na umiestnenie dvoch amerických vojenských lietadiel na civilnom letisku na juhu ostrova. V piatok to v parlamente oznámil prezident Anura Kumara Dissanayake, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V dňoch 4. až 8. marca chceli prepraviť dve vojenské lietadlá vyzbrojené ôsmimi protilodnými raketami zo základne v Džibutsku na medzinárodné letisko v meste Mattala, ale my sme to odmietli,“ uviedol Dissanayake.
Spojné štáty podali žiadosť 26. februára. Srí Lanka ju ale zamietla s cieľom zachovať neutralitu krajiny a zabezpečiť, aby sa jej územie nevyužívalo na žiadne vojenské účely, ktoré by mohli byť na prospech ktorejkoľvek strany, objasnil prezident.
V rovnaký deň ako USA, podal podobnú žiadosť aj Irán, aby tri z jeho vojnových lodí, ktoré sa vracali z Indie po námorných cvičeniach, mohli zakotviť v prístave.
„Stále sme zvažovali iránsku žiadosť týkajúcu sa priplávania týchto troch lodí do Kolomba v dňoch od 9. do 13. marca. Keby sme však povedali Iránu ‚áno‘, museli by sme povedať ‚áno‘ aj Spojeným štátom,“ spresnil srílanský prezident.
„Ale neurobili sme to. Vytrvalo si zachovávame našu pozíciu neutrality,“ zdôraznil Dissanayake. Podľa AFP po jeho slovách zaznel v 225-člennom parlamente potlesk.
Agentúra pripomína, že Spojené štáty 4. marca zaútočili na iránsku fregatu IRIS Dena neďaleko južného pobrežia Srí Lanky. Najmenej 84 námorníkov zahynulo, zatiaľ čo srílanské úrady zachránili 32 ďalších. Druhej iránskej lodi - IRIS Búšehr - umožnili nasledujúci deň vstúpiť do srílanských vôd z obáv o bezpečnosť jej 219-člennej posádky. Odvtedy sa nachádza v hlavnom meste krajiny - v Kolombe.
Srí Lanka udržiava úzke vzťahy so Spojenými štátmi aj s Iránom. Zatiaľ čo Washington predstavuje jej najväčší exportný trh, Teherán je zase kľúčovým nákupcom čaju, hlavnej exportnej komodity na ostrove, pripomenula AFP.
