Prezident Srí Lanky v predvolebnej kampani obhajuje pomoc MMF

Kolombo 29. augusta (TASR) - Srí Lanka nemala inú možnosť, ako súhlasiť s podmienkami Medzinárodného menového fondu na záchranu svojej ekonomiky. To si vyžadovala tvrdé úsporné opatrenia, povedal vo štvrtok prezident Ranil Wickremesinghe na úvod predvoelebnej kampane za svoje znovuzvolenie. Voľby sa uskutočnia 21. septembra. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Hlboká hospodárska kríza spred dvoch rokov na ostrove vyvolala niekoľkomesačný nedostatok potravín a pohonných hmôt. Následné pouličné protesty prinútili vtedajšieho prezidenta Gotabaja Rádžapakša opustiť Srí Lanku a rezignovať na funkciu.



Do konca volebného obdobia ho nahradil 75-ročný Wickremesinghe. Teraz svojim priaznivcom povedal, že balík pomoci MMF vo výške 2,9 miliardy dolárov, ktorý vyjednal minulý rok, si vyžaduje reformy. Ak sa neuskutočnia, nepokoje v uliciach sa môžu zopakovať.



"Niektorí kandidáti si myslia, že môžu znovu rokovať, ale bude to len strata času," povedal na predvolebnej akcii. Voľby sa uskutočnia 21. septembra.



Jeho hlavní rivali, opozičný líder Sajith Premadasa (57) a líder marxistov Anura Kumara Dissanayaka (55), prisľúbili nové rozhovory s MMF a zmenu podmienok dohody.



Premadasa sa zaviazal znížiť dane z príjmu, ktoré Wickremesinghe zdvojnásobil, zatiaľ čo Dissayanak navrhuje zastaviť privatizáciu štátnych podnikov.



Zadĺžená Srí Lanka stále rokuje so zahraničnými majiteľmi svojich dlhopisov. V roku 2022 krajina nedokázala splatiť zahraničný dlh vo výške 46 miliárd dolárov a ekonomika sa prepadla o 7,3 percenta.



Wickemesinghe okrem iných úsporných krokov minulý rok odmietol financovať voľby do miestnej samosprávy s tým, že krajina nemá peniaze na ich zaplatenie. Najvyšší súd minulý týždeň rozhodol, že tým porušil základné právo srílanských voličov a nariadil, aby sa voľby konali čo najskôr.