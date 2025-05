Prezident Steinmeie vymenoval členov novej vlády kancelára Merza

Berlín 6. mája (TASR) - Nemecko má novú spolkovú vládu pod vedením kancelára Friedricha Merza. Prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok po dramatickom dni v parlamente, ktorý zvolil Merza až v druhom hlasovaní, vymenoval 17 nových ministrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Steinmeier odovzdal vymenúvacie dekréty deviatim ministrom a ôsmim ministerkám vo svojej oficiálnej rezidencii v Paláci Bellevue v Berlíne. Konštatoval pri tom, že preberajú politickú zodpovednosť v čase veľkých výziev, čo si podľa neho vyžaduje aj veľkú odvahu. „Je, hovorím to veľmi jasne, v záujme našej krajiny, aby mali úspech,“ povedal.



„Drahý pán kancelár, v demokracii niektoré dni prebehnú s trocha väčším rozruchom, ako by verejnosť očakávala, takže s menším odkladom by som vám chcel z hĺbky srdca znova zagratulovať k vášmu zvoleniu,“ povedal Steinmeier Merzovi.



Na vytvorení koalície sa dohodli Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU), jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Do úradu nastúpila presne šesť mesiacov po rozpade koalície SPD, Zelených a liberálov z FDP pod vedením doterajšieho kancelára Olafa Scholza, ktorý viedol k predčasným voľbám vo februári.



Merzov kabinet má za sebou nepríjemný začiatok, keďže potvrdenie dohodnutého kancelára vo funkcii vyšlo v Spolkovom sneme (Bundestag) až na druhý pokus. Hoci má koalícia väčšinu 328 kresiel, v prvom kole dostal Merz len 310 hlasov, o šesť menej, ako bolo potrebné. Takáto situácia nastala v parlamente po prvý raz v povojnových dejinách Nemecka.



Lídri strán SPD, CDU a CSU v pondelok podpísali 144-stranovú koaličnú dohodu s názvom Zodpovednosť za Nemecko, ktorá načrtáva program novej vlády a upravuje aj rozdelenie ministerstiev. CDU a SPD majú vo vláde po sedem členov a CSU troch ministrov. Na vytvorení koalície sa strany dohodli 9. apríla, takmer sedem týždňov po predčasných parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazil blok CDU/CSU.



Spolupredseda SPD Lars Klingbeil sa stane vicekancelárom a ministrom financií. Na poste ministra obrany zostane Boris Pistorius, ktorý funkciu zastával aj v Scholzovej vláde. Odchádzajúci kancelár nebude súčasťou nového kabinetu, avšak zostane v parlamente ako poslanec.



Nová vláda je podľa DPA vystavená množstvu výziev, ako napríklad oslabenej nemeckej ekonomike a chátrajúcej infraštruktúre, až po hrozbu pre európsku bezpečnosť zo strany Ruska a tiež krokom prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.



Koalícia prisľúbila oživenie upadajúcej ekonomiky a obnovu armády v čase, keď šéf Bieleho domu spochybňuje budúcnosť transatlantickej bezpečnosti a obchodných vzťahov, napísala agentúra AFP.



Merz tiež prisľúbil obmedziť nelegálnu migráciu a zastaviť vzostup protiimgračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Tá vo februárových predčasných parlamentných voľbách skončila na druhom mieste.