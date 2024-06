Prezident Steinmeier: Ideály EÚ musíme chrániť pred extrémizmom

Brusel 21. júna (TASR) - Nasledujúca generácia predstaviteľov Európskej únie musí chrániť slobodu a demokraciu, teda ideály EÚ, uviedol nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier počas piatkového prejavu na belgickej univerzite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nikdy nebolo ťažšie bojovať za Európu, ale som si istý, že nikdy nebolo ani dôležitejšie bojovať za Európu," povedal Steinmeier vo svojom prejave pred absolventským ročníkom College of Europe v belgickom meste Bruggy. Popredná vzdelávacia inštitúcia pripravuje mladých ľudí pre prácu v rámci inštitúcií EÚ.



Prezident v prejave zdôraznil aj prekážky, ktorým bude nová generácia čeliť, a to najmä zmeny klímy a pretrvávajúce konflikty na Ukrajine či na Blízkom východe. Zároveň pripomenul posilnenie krajnej pravice v európskej politike vo voľbách do Európskeho parlamentu.