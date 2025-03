Prezident Steinmeier podpísal miliardový finančný balík

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v sobotu podpísal finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a podporu infraštruktúry, ako aj ústavnú reformu dlhovej brzdy. Zmeny tak prešli poslednou prekážkou, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Navrhovaný balík schválili v utorok dvojtretinovou väčšinou najprv poslanci v Spolkovom sneme (Bundestag). Následne zaň v piatok zahlasovala aj Spolková rada (Bundesrat).



Výdavkový plán pripravil kresťanskodemokratický blok CDU/CSU, ktorý zvíťazil vo februárových parlamentných voľbách, spolu so sociálnymi demokratmi (SPD). Strany spolu pravdepodobne zložia novú vládnu koalíciu. V Spolkovom zhromaždení legislatívu podporili aj poslanci zo strany Zelených.



Plán zahŕňa vytvorenie osobitného fondu na obnovu infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur, ako aj uvoľnenie prísnych pravidiel zadlžovania krajiny zakotvených v ústave s cieľom umožniť zvýšenie vojenských výdavkov.



Na presadenie ústavných zmien potrebovali strany ústavnú väčšinu. Straty, najmä SPD, vo februárových voľbách však spôsobili, že blok CDU/CSU a SPD by v novom zložení parlamentu nemal dostatok poslancov. Zmeny preto strany presadili ešte v starom zložení Bundestagu.



Pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz miliardový dlh odôvodnil podľa agentúry DPA tým, že je potrebný pre bezpečnosť Nemecka, Európy a NATO. "Je to vojna aj proti našej krajine, ktorá prebieha každý deň," povedal s odkazom na vojnu Ruska proti Ukrajine.