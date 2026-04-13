Pondelok 13. apríl 2026
Prezident Sulyok pozval na rokovanie lídrov parlamentných strán

Na snímke maďarský prezident Tamás Sulyok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok pozval predsedu strany Tisza Pétera Magyara, lídra Fideszu Viktora Orbána a šéfa Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Lászlóa Toroczkaiho na stredajšie politické rokovanie o vytvorení novej vlády. Hlava štátu to oznámila v pondelok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pozval som lídrov strán, ktoré budú v Národnom zhromaždení, na osobné stretnutie v stredu,“ napísal Sulyok.

Z neúplných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).

Magyar už v nedeľu večer v prejave pred tisíckami svojich priaznivcov na budapeštianskom Batthyányovom námestí vyzval prezidenta Sulyoka, aby ho čo najskôr poveril zostavením vlády a potom odstúpil.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
