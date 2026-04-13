< sekcia Zahraničie
Prezident Sulyok reagoval na výzvu Magyara, aby odstúpil
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 13. apríla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok v pondelok reagoval na výzvu predsedu strany Tisza Pétera Magyara, aby odstúpil zo svojej funkcie. Uviedol to server hvg.hu podľa ktorého odpoveď hlavy štátu naznačuje, že to neplánuje urobiť, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Právne postavenie prezidenta republiky a podmienky výkonu funkcie sú jasne upravené v Ústave,“ píše sa vo vyhlásení kancelárie hlavy štátu, ktorá však priamo neodpovedala na otázku, či Sulyok zo svojej funkcie odstúpi.
Magyar, ako líder strany Tisza, ktorá vo voľbách získala dvojtretinovú väčšinu v zákonodarnom zbore, vo svojom prejave v nedeľu večer vyzval Sulyoka, aby čo najskôr zvolal ustanovujúcu schôdzu parlamentu, poveril ho zostavením vlády a aby následne odstúpil.
Predseda Tiszy tvrdí, že hlava štátu nie je nezávislým aktérom v maďarskom verejnom právnom systéme, ale „produktom mocenského aparátu Fideszu, ktorý sa podľa toho vo svojom úrade aj správal“. Magyar dodal, že vládny Fidesz v posledných rokoch obsadil kľúčové inštitúcie, od ústavného, cez najvyšší súd až po prokuratúru. Podľa neho do tejto kategórie patrí aj pozícia prezidenta republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
