Prezident Sulyok z funkcie neodstúpi
Autor TASR
Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok v nedeľu vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Péter Magyar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája, píše TASR podľa správy agentúry MTI a serveru telex.hu.
Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa Sulyoka vyžaduje, aby „stál pevne“. „Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha Základnému zákonu (ústave, pozn. TASR) ma zaväzuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine,“ uviedol.
Prezident po „zodpovednom zvážení možnosti svojej rezignácie“ dospel k záveru, že by takýto krok nevyriešil inštitucionálny konflikt v súlade s ústavou. „Vážme si všetko, čo nás spája,“ doplnil.
Magyar po výhre svojej strany Tisza vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu.
Maďarský premiér v nedeľu v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedodržania jeho podmienky v pondelok ráno plánuje zájsť za prezidentom. „Termín na odstúpenie vyprší dnes o polnoci. Ministerka spravodlivosti a ja navštívime v pondelok o 8.00 h ráno prezidenta Tamása Sulyoka,“ napísal v príspevku na Facebooku.
Magyar v minulosti Sulyoka označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
