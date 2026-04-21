Prezident Sulyok zvolal ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia
Autor TASR
Budapešť 21. apríla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok oznámil, že ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva 9. mája 2026 na 10.00 h. Hlava štátu to zverejnila na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prípravné rokovania ustanovujúceho zasadnutia sa v parlamente začali už 17. apríla a pokračovali v utorok.
Strana Tisza, ktorá v aprílových parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu, sa s opozičnými stranami dohodla na rozdelení postov predsedov, podpredsedov a členov parlamentných výborov. Po utorňajšom prípravnom stretnutí pred ustanovujúcou schôdzou Národného zhromaždenia to novinárom povedal odchádzajúci šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého opozícia povedie šesť výborov. Zvolená šéfka parlamentnej frakcie Tiszy Andrea Bujdosó oznámila, že sa im podarilo dohodnúť aj na štruktúre výborov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
