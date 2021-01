Prezident Tadžikistanu vyhlásil, že v krajine zdolali koronavírus

Dušanbe 26. januára (TASR) - Stredoázijská krajina Tadžikistan v utorok vyhlásila, že sa jej podarilo zvládnuť pandémiu koronavírusu a neregistruje nijaké prípady nakazených ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.



"Tadžikistan neeviduje ani jeden prípad (koronavírusu) od začiatku januára," povedal tamojší prezident Emomali Rachmon v prejave k parlamentu. "Môžeme sebavedomo prehlásiť, že už (v krajine) nemáme koronavírus," dodal. "Neznamená to však, že by sme mali byť nezodpovední," varoval.



Naďalej je podľa neho dôležité dodržiavať hygienické opatrenia a leteckí cestujúci budú musieť po príchode zo zahraničia podstúpiť dvojtýždňovú karanténu.



Tadžikistan s populáciou deväť miliónov obyvateľov susediaci s Afganistanom je jednou z najchudobnejších krajín regiónu a nedisponuje moderným zdravotníckym vybavením.



Počas pandémie COVID-19 čelili autoritárski predstavitelia krajiny kritike za svoj mierny prístup k opatreniam - Tadžikistan bol napríklad jednou z posledných krajín sveta, ktoré zakázali futbalové zápasy.



V Tadžikistane sa koronavírusom podľa údajov spred týždňa nakazilo 13.308 ľudí a 90 osôb ochoreniu podľahlo. Budúci týždeň by sa mali v krajine po deviatich mesiacoch znova otvoriť mešity.



Ako píše agentúra AFP, aj stredoázijské Turkménsko trvá na tom, že pandémiu koronavírusu už porazilo, a to napriek tomu, že britský veľvyslanec uviedol, že sa nakazil práve počas pobytu v Turkménsku a údajne tam na komplikácie spojené s koronavírusom zomrel aj turecký diplomat.