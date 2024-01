Prezident Tadžikistanu vyzval obyvateľov, aby sa zásobili potravinami

Dušanbe 29. januára (TASR) - Prezident Tadžikistanu Emomali Rachmon vyzval obyvateľov svojej krajiny, aby sa v dôsledku zmien klímy zásobili potravinami. Každá rodina by mala mať zásoby nevyhnutných potravín až na dva roky. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Tadžikistan je chudobná hornatá krajina v Strednej Ázii a patrí medzi krajiny najviac postihnuté klimatickými zmenami.



"V súvislosti so zmenami a otepľovaním klímy sa sociálno-ekonomická situácia v modernom svete zhoršuje každým dňom," povedal prezident v prejave počas tradičného tadžického sviatku v nedeľu neskoro večer. "V týchto náročných a nepredvídateľných podmienkach moderného sveta, by sme mali pracovať efektívne a využívať zem a vodu zmysluplne," dodal.



Svetový potravinový program uvádza, že 30 percent z deviatich miliónov obyvateľov Tadžikistanu trpí podvýživou. Podľa organizácie na to značne vplýva aj erózia pôdy, strata biodiverzity, topenie ľadovcov a extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy, suchá, lavíny a zosuvy pôdy, ktoré ničia pôdu, úrodu i infraštruktúru.



Približne polovicu potravín Tadžikistan dováža, a to najmä kvôli nestabilnej klimatickej situácii. Rastúce ceny zasiahli hlavne najchudobnejších Tadžikov. Svetová banka uvádza, že viac ako polovica obyvateľov Tadžikistanu pracuje v poľnohospodárstve.



Zlú situáciu v Tadžikistane ovplyvňuje aj vojna na Ukrajine. Hlavným hospodárskym partnerom Tadžikistanu je práve Rusko, na ktoré Západ v súvislosti s vojenským konfliktom uvalil sankcie. Napriek nedostatku potravín v Tadžikistane prezidenta Rachmona pri jeho cestách po krajine vítajú hromadami ovocia.