Prezident Taiwanu: Čína považuje elimináciu Taiwanu za povinnosť

Tchaj-pej 16. júna (TASR) – Čína považuje anektovanie a elimináciu Taiwanu za svoju veľkú národnú povinnosť. V nedeľu to pred kadetmi vojenskej akadémie vyhlásil taiwanský prezident Laj Čching-te. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Najväčšou výzvou je postaviť sa mocnému vzostupu Číny, ktorý ničí status quo v Taiwanskom prielive. (ČĽR) považuje anektovanie Taiwanu a elimináciu Čínskej republiky za veľký akt obrodenia svojho ľudu," vyhlásil Laj Čching-te, pričom použil oficiálny názov Taiwanu (Čínska republika).



Laj od nástupu do funkcie minulý mesiac čelí osobným útokom zo strany Čínskej ľudovej republiky (ČLR). Peking krátko po Lajovej inaugurácii zorganizoval v okolí Taiwanu masívne vojenské cvičenie a Laja samotného označuje za separatistu.



Taiwanský prezident tvrdí, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba taiwanský ľud a opakovane Peking vyzval na dialóg, no vždy bol odmietnutý. Čínsky úrad pre záležitosti Taiwanu sa v nedeľu pre Reuters k Lajovým výrokom bezprostredne nevyjadril.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.