Prezident Taiwanu Laj Čching-te navštívil Eswatini
Autor TASR
Mbabane 2. mája (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v sobotu oznámil, že pricestoval do Eswatini, jediného diplomatického spojenca Tchaj-peja v Afrike. Pôvodne mal krajinu navštíviť ešte v apríli, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Cesta taiwanského prezidenta do Eswatini sa mala pôvodne uskutočniť v dňoch 22. až 26. apríla pri príležitosti 40. výročia nástupu kráľa Mswatiho III. na trón a jeho 58. narodenín. Jeden z Lajových najbližších poradcov však oznámil, že niekoľko afrických krajín stiahlo povolenia na prelet v dôsledku „intenzívneho tlaku“ zo strany Pekingu.
Laj v sobotu uviedol len toľko, že jeho pôvodná návšteva bola „pozastavená v dôsledku neočakávaných vonkajších vplyvov“.
„Po niekoľkých dňoch tajných rokovaní diplomatických a národných bezpečnostných tímov sme však dnes (v sobotu) úspešne dorazili,“ potvrdil prezident v príspevku na Facebooku.
„Dúfam, že táto cesta prispeje k ešte hlbšiemu priateľstvu medzi Taiwanom a Eswatini vďaka užším ekonomickým, poľnohospodárskym, kultúrnym a vzdelávacím väzbám, ako aj k podpore medzinárodnej spolupráce Taiwanu,“ dodal.
Eswatini, ktoré bolo v minulosti známe ako Svazijsko, je jednou z 12 krajín, ktoré stále uznávajú Taiwan, pripomína AFP. Čína považuje tento demokraticky spravovaný ostrov za svoje odštiepenecké územie a vystupuje proti účasti ostrova v medzinárodných organizáciách, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova.
