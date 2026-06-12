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Prezident Tinubu: Nigérijské zložky zneškodnili 13.000 teroristov

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Na snímke nigérijský prezident Bola Tinubu. Foto: TASR/AP

Nie je jasné, či Tinubu hovoril o roku 2025 alebo o uplynulých 12-tich mesiacoch.

Autor TASR
Abuja 12. júna (TASR) - Nigérijské bezpečnostné zložky zneškodnili počas uplynulého roka 13.000 teroristov. V piatok to vyhlásil prezident krajiny Bola Tinubu, podľa ktorého počet obetí útokov džihádistov klesol v Nigérii až o 81 percent, odkedy v roku 2023 nastúpil do funkcie hlavy štátu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Nie je jasné, či Tinubu hovoril o roku 2025 alebo o uplynulých 12-tich mesiacoch. Podľa prezidenta v rámci operácie „Bezpečný koridor“ zložilo tiež od roku 2023 zbrane viac ako „124.000 militantov“.

V najľudnatejšej krajiny Afriky vedie od roku 2009 ozbrojené povstanie skupina Boko Haram napojená na Islamský štát (IS). Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) si tento konflikt vyžiadal už desaťtisíce obetí a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.

Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny patrí okrem Boko Haram aj jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.

Bezpečnostnú krízu v krajine tiež prehlbujú násilné strety medzi farmármi a pastiermi v niektorých častiach severovýchodných a centrálnych regiónov, zatiaľ čo na juhovýchode pretrvávajú separatistické nepokoje a severozápadné a centrálne regióny sužujú ozbrojenci, ktorí často unášajú ľudí s cieľom získať výkupné.

Nepokoje sa pomaly šíria smerom k relatívne bezpečnejšiemu juhozápadu, kde v máji v štáte Oyo uniesli priamo zo škôl viac ako 40 študentov a učiteľov.
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