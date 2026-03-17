Prezident Tokajev podpísal novú ústavu, výrazne zmení život krajiny
Prezident súčasne vyhlásil, že nová ústava nadobudne účinnosť 1. júla.
Autor TASR
Astana 17. marca (TASR) - Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev podpísal v utorok novú ústavu tejto stredoázijskej republiky a vykonávací dekrét. Oznámila to tlačová služba kazašského prezidenta, TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dnes ste sa stali všetci svedkami skutočne epochálnej udalosti, ktorá bude mať kolosálny vplyv na život našej krajiny. Ako hlava štátu som v mene celého nášho ľudu podpísal základný zákon Kazachstanu,“ povedal Tokajev na slávnostnej ceremónii.
Prezident súčasne vyhlásil, že nová ústava nadobudne účinnosť 1. júla. Deň ústavy sa bude každý rok pripomínať 15. marca, kedy sa v Kazachstane uskutočnilo referendum o novej ústave.
Uplynulú nedeľu podporilo prijatie nového základného zákona krajiny viac ako 87 percent voličov pri účasti 73 percent. V referende mohlo odovzdať svoj hlas vyše 12,4 milióna oprávnených voličov.
Tokajev poukázal na to, že tento rok sa v Kazachstane očakáva radikálna transformácia. „Totálna transformácia právnej a politickej oblasti Kazachstanu bude pokračovať počas celého tohto roka a možno aj v budúcom. Musíme reformovať jestvujúce a vytvoriť nové mocenské inštitúcie, obnoviť ich štruktúru a personálne obsadenie,“ citovala prezidenta jeho tlačová služba.
Nová ústava okrem iného rozširuje právomoci prezidenta, transformuje parlament na jednokomorový a definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
Kazašský prezident poznamenal, že parlamentu bude čoskoro predložených na prerokovanie päť nových ústavných zákonov, potrebná bude úprava ďalších ôsmich ústavných zákonov a viac ako 60 zákonov, vrátane základných kódexov.
