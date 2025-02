Prezident Trump bude rokovať s izraelským premiérom Nentanjahuom

Washington 4. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Nentanjahu budú v utorok spoločne rokovať v Bielom dome. Pôjde o prvú zahraničnú návštevu, ktorú Trump privíta počas svojho druhého funkčného obdobia a hlavnou témou rozhovorov bude kríza na Blízkom východe. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a DPA.



"Ide o dôležité stretnutie, ktoré posilní spojenectvo medzi Izraelom a Spojenými štátmi a zlepší našu spoluprácu," napísal veľvyslanec Izraela pri OSN Danny Danon na sociálnu sieť X.



Izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch Yechiel Leiter to označil za "historickú návštevu" a dodal, že "priateľstvo (medzi mocnosťami) je silné a stáva sa ešte silnejším", píše BBC.



Stretnutie má byť predovšetkým prípravou na ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o pokračovaní prímeria v Pásme Gazy. To vstúpilo do platnosti 19. januára po takmer 15 mesiacov trvajúcom konflikte a Trump bol jedným z tých, ktorý sa o jeho uzavretie zaslúžil.



"Nemám žiadne záruky, že vydrží," vyhlásil v pondelok Trump. "Nemáme žiadne záruky, že mier vydrží," dodal.



Nentanjahua v Izraeli kritizujú hlavne pravicoví predstavitelia, podľa ktorých je dohoda o prímerí nevýhodná. Izraelský premiér opakovane vyhlásil, že krajina si vyhradila "právo vrátiť sa k bojom" proti Hamasu a dodal, že tento krok bude mať podporu USA, píše BBC.



Predmetom diskusie medzi lídrami by mala byť aj snaha dosiahnuť pokrok ohľadom dohody o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Podľa AP by mali prebrať aj obavy týkajúce sa iránskeho jadrového programu.



Nentanjahu pricestoval do Washingtonu už v nedeľu. V pondelok mal naplánované stretnutie so Stevom Witkoffom - Trumpovým vyslancom pre Blízky východ. S Trumpom sa má stretnúť v utorok poobede východoamerického času.