Prezident Tuniska predĺžil pozastavenie činnosti parlamentu

Tunis 24. augusta (TASR) - Tuniský prezident Kajs Saíd predĺžil pozastavenie činnosti parlamentu až do odvolania, informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie prezidentskej kancelárie.



V príspevku na oficiálnom účte prezidentskej kancelárie na Twitteri sa uvádza, že Saíd vydal "dekrét, ktorým predĺžil mimoriadne opatrenia prijaté na základe 80. článku ústavy týkajúce sa pozastavenia činnosti parlamentu a zrušenia imunity poslancov až do odvolania."



Koncom júla Saíd odvolal z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a následne pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní. Podľa agentúry AFP tým uvrhol Tunisko do ústavnej krízy. Saíd však tvrdí, že koná v súlade s ústavou. Kritici to označili za prevrat.



Prezident odvtedy prepustil desiatky vládnych úradníkov a niektorí jeho kritici boli zatknutí alebo umiestnení do domáceho väzenia, pripomína DPA.



Tunisko, ktorému sa ako jedinej krajine v regióne severnej Afriky podarilo po udalostiach tzv. arabskej jari v roku 2011 zvládnuť prechod k demokracii, trpí vážnou hospodárskou krízou, ktorá postihuje najmä mladých ľudí. Situáciu ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu.