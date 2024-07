Prezident Ukrajiny Zelenskyj bude rokovať s írskym premiérom Harrisom

Londýn 13. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu stretne s írskym premiérom Simonom Harrisom na letisku Shannon v západnej časti Írska. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Pôjde o prvé bilaterálne stretnutie predsedu írskej vlády so Zelenským na írskej pôde; bude zamerané na prebiehajúcu vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine.



Očakáva sa, že Harris počas diskusie o budúcnosti konfliktu vyjadrí sústrasť občanom, o ktorých Ukrajina prišla vo vojne - vrátane obetí bombardovania najväčšej ukrajinskej detskej nemocnice začiatkom tohto týždňa.



Harris tiež vyjadrí plnú podporu Írska voči snahe Ukrajiny o členstvo v Európskej únii.



Harris, ktorý sa stal premiérom v apríli, ponúkne ďalšiu pomoc tisícom ukrajinských detí, ktoré boli od začiatku vojny násilne premiestnené do Ruska a Bieloruska, a zaradené do ruských vzdelávacích programov.



Írsky premiér potvrdí členstvo Írska v medzinárodnej koalícii za návrat približne 20.000 detí. Obaja lídri sa naposledy stretli v júni na okraj mierového summitu o Ukrajine vo Švajčiarsku.



Zelenskyj sa zastaví na letisku Shannon v grófstve Clare na ceste zo summitu, ktorý sa koná pri príležitosti 75. výročia založenia NATO vo Washingtone.



Írsko poskytlo Ukrajine nesmrtiacu vojenskú pomoc vo výške 250 miliónov eur v rámci európskeho mierového nástroja. Krajina prijala viac ako 108.000 Ukrajincov na základe smernice EÚ o dočasnej ochrane obyvateľov.



Príslušníci írskych obranných síl vycvičili 455 ukrajinských príslušníkov v odmínovaní, starostlivosti o obete a používaní nesmrtiacich odmínovacích systémov.