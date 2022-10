Prezident USA hlasoval v midterms voľbách v predstihu

Wilmington 30. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu v predstihu odvolil v tzv. midterms voľbách, ktoré by mohli jeho demokratov pripraviť o väčšinu v Kongrese.



Ako v noci na nedeľu informovala agentúra AFP, Biden v sprievode svojej vnučky Natalie, ktorá je prvovoličkou, volil vo svojom rodnom meste Wilmington v štáte Delaware na východe USA.



Biden hlasoval len niekoľko dní po tom, čo sa manžel predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej vo vlastnom dome stal obeťou útoku, pri ktorom utrpel vážne zranenia.



Prezident vo svojom vyjadrení pred novinármi odsúdil napätú politickú atmosféru v Spojených štátoch, ktorú podľa neho zhoršili nepravdivé tvrdenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho stúpencov, že posledné prezidentské voľby "boli ukradnuté".



AFP pripomenula, že voľby v polovici volebného obdobia sú tradične nepriaznivé pre vládnucu stranu a zdá sa, že ani blížiace sa hlasovanie nebude výnimkou - ak nedôjde k veľkému prekvapeniu.



Napriek tomu, že drvivá väčšina prieskumov predpovedá, že republikánska opozícia opäť získa kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, Biden sa pred novinármi snažil pôsobiť optimistickým dojmom.



"Toto nie je referendum. Je to zásadná voľba, voľba medzi dvoma veľmi odlišnými víziami pre krajinu," upozornil Biden.



V tzv. midterms voľbách sa rozhoduje o všetkých 435 kreslách v Snemovni reprezentantov, ako aj o 35 kreslách v Senáte, čo je niečo viac ako tretina hornej komory. Hlasovať sa bude aj o guvernéroch v desiatkach štátov, ako aj o tisíce ďalších funkcií na úrovni okresov a štátov americkej Únie.



AFP poznamenala, že mnohí Američania už odovzdali svoje hlasy predčasne, a to buď poštou alebo priamo vo volebnej miestnosti.