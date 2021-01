Prezident USA J. Biden je znepokojený kauzou Navaľnyj

Washington 26. januára (TASR) - Prezident USA Joe Biden v pondelok vyhlásil, že je "veľmi znepokojený" konaním Moskvy vo vzťahu k vodcovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnému a zatýkaním jeho priaznivcov.



Vyjadril však presvedčenie, že je možné konať v záujme oboch krajín - Ruska a USA - a viesť rozhovory o predĺžení platnosti dohody o znížení počtu strategických zbraní (známej ako New START/START III./SNV III.) a dať súčasne Rusku jasne najavo, že "nás mimoriadne znepokojuje jeho správanie", či už v prípade Navaľného, alebo aj v kauze hackerského útoku prostredníctvom softvérovej spoločnosti SolarWinds alebo správ o peňažných odmenách za zabitie Američanov v Afganistane.



Biden vo svojom vyhlásení v Bielom dome pripomenul, že americké spravodajské agentúry už dostali pokyn pripraviť nové, aktualizované správy týkajúce sa týchto káuz. Dodal, že "nebude váhať" a v dialógu s Ruskom nastolí aj tieto problémové okruhy.



Agentúra TASS pripomenula, že Rusko v minulosti viackrát a dôrazne odmietlo obvinenia, že ponúklo peňažné odmeny militantom v Afganistane, ktorí sú ochotní podniknúť útoky na koaličné sily vedené USA. Moskva poprela aj svoje údajné zapojenie do kybernetického útoku prostredníctvom softvéru od SolarWinds.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu odsúdilo "tvrdú taktiku" použitú bezpečnostnými zložkami v Rusku pri konfrontáciách s účastníkmi demonštrácií na podporu Navaľného, ktoré sa konali v rôznych mestách Ruska.



Pokiaľ ide o prípad občana USA Paula Whelana, ktorý bol vlani v Rusku odsúdený za špionáž na 16 rokov väzenia, hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v pondelok na brífingu naznačil, že Bidenova administratíva bude mať k nemu iný prístup ako predchádzajúca vláda Donalda Trumpa.



"Zmluva medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie zníženie počtu a obmedzenie strategických útočných zbraní" bola uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument platí do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov, ak s tým budú súhlasiť obe zmluvné strany.



Agentúra Interfax informovala, že podľa vyjadrenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej "ruskí a americkí experti už začali s praktickými prácami na predĺžení platnosti spomínanej zmluvy označovanej aj ako START III.