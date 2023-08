Prezident USA Joe Biden oznámil, že čoskoro zavíta do Vietnamu

Washington 9. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil, že "čoskoro" odcestuje do Vietnamu. Jeho návšteva bude súčasťou úsilia Spojených štátov o zlepšenie vzťahov s Hanojom v čase, keď sa Washington snaží reagovať na rastúci vplyv Číny v regióne juhovýchodnej Ázie.



"Čoskoro sa chystám do Vietnamu, pretože Vietnam chce zmeniť náš vzťah a stať sa partnerom," povedal Biden počas prejavu v Novom Mexiku.



Agentúra AFP, ktorá o tom v stredu informovala, pripomenula, že Washington a Hanoj sa v apríli zaviazali zlepšiť svoje diplomatické vzťahy.



Stalo sa tak, keď sa americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zastavil v Hanoji na svojej ceste na stretnutie ministrov zahraničných vecí skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) v Japonsku.



Washington však pritom opakovane tlmočí svoje obavy o stav dodržiavania ľudských práv vo Vietname. Blinken pred časom zdôraznil, že budúci pokrok v oblasti ľudských práv je nevyhnutný "na uvoľnenie plného potenciálu vietnamského ľudu".



Medzi Pekingom a krajinami juhovýchodnej Ázie, najmä Vietnamom a Filipínami, sa už roky zvyšuje napätie v súvislosti s nárokmi Číny v Juhočínskom mori.



Analytici tvrdia, že Hanoj sa môže zdráhať povýšiť svoje vzťahy s Washingtonom, pretože sa obáva, že tým rozhnevá Čínu - svojho dôležitého ekonomického partnera, ktorým je napriek nárokom v Juhočínskom mori.



Spojené štáty si síce nerobia nároky na tieto vody, ale naďalej tam vykonávajú hliadkovanie, proti čomu Peking namieta.



Washington však tvrdí, že mu ide o zaistenie "slobody plavby" v mori, cez ktoré je ročne prepravovaný tovar v hodnote biliónov dolárov.



Spojené štáty sa v posledných mesiacoch snažili zlepšiť aj svoje vzťahy s Čínou, a to aj prostredníctvom Blinkenovej návštevy v Pekingu v júni.



Jeho na skorší termín naplánovaná cesta bola zrušená po tom, ako americké vojenské lietadlo začiatkom tohto roka zostrelilo údajný čínsky špionážny balón letiaci nad americkým územím.