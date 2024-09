Prezident USA Joe Biden vyzval na prímerie v Libanone

Washington 28. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu večer vyzval na prímerie v Libanone. Reagoval tak na otázku novinárov ohľadom potencionálnej pozemnej invázie izraelskej armády do Libanonu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Na otázku, či by Spojené štáty reagovali na raketové útoky na americké vojnové lode umiestnené v Červenom mori, Biden odpovedal, že na túto hrozbu "reagujú".



Skôr v sobotu Biden označil zabitie vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha za "opatrenie spravodlivosti", ktoré si zaslúžil za svoje viac ako tri desaťročia vlády teroru. Zároveň dodal, že Spojené štáty plne podporujú právo Izraela brániť sa proti ozbrojeným skupinám podporovaným Iránom.



Izraelské sily vykonali v piatok letecký útok na libanonské hlavné mesto, a to v čase, keď malo vedenie Hizballáhu schôdzku vo svojom sídle v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu. Útok si vyžiadal množstvo obetí, medzi nimi aj viacero čelných predstaviteľov hnutia Hizballáh vrátane Nasralláha a zástupcu operačného veliteľa ich Revolučných gárd Abbássa Nilforúšána.