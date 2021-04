Prezident USA vyzval kluby na zdržanlivosť pri otváraní štadiónov

Los Angeles 1. apríla (TASR) - Podľa amerického prezidenta Joea Bidena by športové kluby spravili chybu, pokiaľ by umožnili návrat fanúšikov na tribúny v maximálnej miere a bez prísnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Liga amerického futbalu NFL chce odštartovať novú sezónu začiatkom septembra s plnými štadiónmi.



Biden povedal, že bejzbalový klub Texas Rangers je "nezodpovedný", keď chce na otváracie stretnutie ročníka MLB vypredať svoj domovský stánok s kapacitou 40.300 divákov. "Je to ich rozhodnutie, ale myslím si, že robia chybu. Mali by počúvať doktora Anthonyho Fauciho, ďalších vedcov a expertov," zdôraznil Biden a očkovanie odporučil aj športovcom: "Som prezident USA a nechal som sa zaočkovať. Nezastávam pritom nevýznamnú pozíciu. Prijal by som vakcínu, ak by som sa bál, že mi môže ublížiť? Pri výskume sme odviedli neskutočnú prácu a ukázalo sa, že látky fungujú. Teraz musíme zaočkovať čo najviac ľudí, aby sme eliminovali šírenie vírusu."



Americký prezident apeloval v televízii ESPN aj na odporcov nosenia rúšok a respirátorov: "Niektorí si o sebe myslia, že sú drsní, ale v skutočnosti len ubližujú sebe a ľuďom navôkol."