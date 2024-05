Prezident v Keni vymenoval nového veliteľa armády

Nairobi 3. mája (TASR) - Kenský prezident William Ruto vymenoval vo štvrtok za veliteľa kenskej armády Charlesa Muria Kahaririho po tom, čo jeho predchodca zahynul pri nehode vrtuľníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kahariri nahradil vo funkcii Francisa Omondiho Ogollu, ktorý zahynul 18. apríla pri nehode vrtuľníka na severozápade Kene. Spolu s Ogollom zomrelo vtedy ďalších deväť dôstojníkov armády.



Nový veliteľ kenskej armády vstúpil do ozbrojených síl v apríli 1987 a v minulosti pôsobil aj ako námestník veliteľa námorníctva. Zúčastnil sa okrem iného na vpáde do Somálska v roku 2011 a tiež na potlačení povstania islamistického hnutia aš-Šabáb.



Okrem povýšenia Kahaririho za veliteľa armády a do hodnosti generála vymenoval Ruto vo štvrtok aj niekoľko ďalších vysokopostavených predstaviteľov armády.



Generálmajorka Fatuma Gaiti Ahmedová sa stala veliteľskou kenských vzdušných síl, pričom je prvou ženou v Keni vymenovanou do tejto funkcie. Nahradila Johna Mugaravaia Omendu, ktorý bol povýšený do funkcie námestníka veliteľa ozbrojených síl. Ruto okrem toho vymenoval generálmajora Paula Owuora Otiena za veliteľa námorníctva.