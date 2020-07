Prezident Vizcarra vypíše referendum o zrušení poslaneckej imunity

Bogota 6. júla (TASR) - Peruánsky prezident Martín Vizcarra v nedeľu oznámil, že spoločne s nadchádzajúcimi prezidentskými a parlamentnými voľbami sa uskutoční aj referendum o zrušení poslaneckej imunity. Informovala o tom agentúra DPA.



Vizcarra v televíznom prejave vyhlásil, že referendum je nevyhnutné, keďže zrušenie imunity neprešlo hlasovaním v tamojšom Kongrese (parlamente), hoci "takmer všetci kandidáti" v posledných parlamentných voľbách sľúbili príslušný zákon reformovať.



"Opäť raz prevážili nezhody, záujmy a politické kalkulácie," povedal prezident.



"Z tohto dôvodu oznamujem, že navrhnem otázku zrušenia parlamentnej imunity v referende, aby sa Peruánci mohli slobodne a demokraticky rozhodnúť v hlasovacích miestnostiach, či by sme toto opatrenie mali prijať alebo nie," dodal.



Prezidentské a parlamentné voľby by sa v Peru mali uskutočniť v apríli budúceho roku.



Stredopravicový prezident Vizcarra sa dlhodobo zasadzuje za zrušenie poslaneckej imunity a zákaz kandidovať do verejnej funkcie ľuďom odsúdeným z trestnej činnosti.