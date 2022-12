Prezident Vučič vyzval kosovských Srbov na ukončenie protestov

Belehrad/Priština 28. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vyzval kosovských Srbov, aby ukončili protesty proti vláde v Prištine, a uistil ich, že ich nikto nebude trestne stíhať. V stredu to oznámili srbskí predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



"Dostali sme záruky od Európskej únie a Spojených štátov, že kosovskí Srbi, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách a blokádach ciest, nebudú trestne stíhaní a ani zadržaní," uviedol šéf koordinačného úradu srbskej vlády pre Kosovo Petar Petkovič. Dodal, že v rámci týchto záruk kosovské bezpečnostné zložky "nebudú konfrontovať Srbov žijúcich na severe Kosova bez povolenia tamojšej mierovej misie NATO (KFOR) a predstaviteľov miestneho obyvateľstva".



Petkovič tiež uviedol, že srbský prezident vyzval demonštrantov, aby odstránili barikády z ciest. Zároveň oznámil, že Vučič a predstavitelia kosovských Srbov sa v stredu večer stretnú blízko kosovských hraníc a následne oznámia, či budú barikády odstránené.



EÚ a USA v stredu vyzvali Srbsko a Kosovo, aby podnikli "okamžité kroky" na zmiernenie vzájomného napätia. Vyzvali ich na "maximálnu zdržanlivosť" a okamžité upustenie od akýchkoľvek vyhrážok, provokácií či zastrašovania.



Kosovskí Srbi začali pred troma týždňami blokovať prístupové cesty ku kosovsko-srbským hraniciam. Protestujú tak proti zatknutiu bývalého srbského policajta z Kosova, ktorý bol medzičasom presunutý do domáceho väzenia. Agentúra AFP pripomína, že Vučič pre napätie v regióne v pondelok uviedol srbskú armádu do stavu najvyššej pohotovosti.



Napätie na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, sa vyostrilo ešte v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel áut. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad ju však odmieta uznať a považuje Kosovo stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.