Prezident Zelenskyj dorazil do Poľska

Varšava 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil v stredu ráno do Poľska, kde sa stretne s tamojšími vrcholnými predstaviteľmi a ukrajinskými utečencami. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a poľských médií.



"Môžem potvrdiť, že prezident Zelenskyj prekročil hranice," uviedol pre poľskú televíziu TVN24 vedúci kancelárie poľského prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz.



Podľa poľskej rozhlasovej stanice RMF FM sa Zelenského program v Poľsku oficiálne začne pred poludním na nádvorí prezidentského paláca, kde ho privíta poľský prezident Andrzej Duda. Následne budú spoločne rokovať.



Po spoločnej tlačovej konferencii prezidentov sa Zelenskyj stretne s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim. V podvečer sa Zelenskyj s Dudom stretnú v Kráľovskom hrade vo Varšave s ukrajinskými utečencami, ktorí našli útočisko v Poľsku. Obaja prezidenti na stretnutí prednesú príhovor, uvádza agentúra DPA.



Ukrajinský prezident je na návšteve Poľska na pozvanie Dudu. Ide o jeho prvú oficiálnu návštevu v Poľsku od začiatku invázie. Doteraz tam bol len počas tajných pracovných návštev cestou z alebo do iných krajín.