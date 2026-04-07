Prezident Zelenskyj opäť navrhol prímerie s Ruskom počas sviatkov
Zelenskyj vo svojom videoprejave povedal, že návrh bol Kremľu odovzdaný prostredníctvom Spojených štátov.
Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zopakoval svoj návrh na prímerie predložený Rusku pod podmienkou, že Moskva zastaví všetky útoky na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj vo svojom večernom videoprejave povedal, že návrh bol Kremľu odovzdaný prostredníctvom Spojených štátov. Zároveň uviedol, že pokračujú rokovania s americkými vyjednávačmi o bezpečnostných zárukách, ktoré označil za kľúčové pri uzavretí trvalého mieru. Informuje agentúra Reuters, píše TASR.
„Ak je Rusko pripravené zastaviť útoky na našu energetickú infraštruktúru, budeme pripravení odpovedať rovnakým spôsobom,“ povedal. „Tento návrh bol ruskej strane sprostredkovaný prostredníctvom Američanov,“ uviedol ukrajinský prezident na sociálnej sieti X.
Zelenskyj už minulý týždeň navrhol dodržiavať prímerie za podobných podmienok počas Veľkej noci. Pravoslávni veriaci, ktorí prevládajú v Rusku aj na Ukrajine, budú sláviť Veľkú noc najbližšiu nedeľu.
Po najnovších ruských útokoch však následne uviedol, že Rusko na návrh odpovedalo nasadením dronov Šahíd. Moskva reagovala na Zelenského návrh minulý týždeň chladne a uviedla, že uprednostňuje pred prímerím mierovú dohodu, pripomína Reuters.
Vo svojich pondelkových vyjadreniach, po nočnom útoku na čiernomorský prístav Odesa, pri ktorom zahynuli traja ľudia vrátane dieťaťa, ukrajinský prezident uviedol, že Rusko zrejme nie je ochotné súhlasiť s veľkonočným prímerím. „Opakovane sme Rusku navrhli prímerie aspoň na Veľkú noc. Pre nich sú však všetky časy rovnaké a nič nie je posvätné“, dodal Zelenskyj na X.
