Prezident Zelenskyj pricestoval do Ríma na pohreb pápeža Františka

Vatikán/Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v sobotu v ranných hodinách do Ríma, kde sa zúčastní na pohrebe pápeža Františka, potvrdil jeho hovorca Serhij Nykyforov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„Volodymyr Zelenskyj, (a) prvá dáma Olena Zelenská... sa zúčastia na ceremónii," povedal Nykyforov.



Zelenskyj ešte v priebehu piatka uviedol, že si nie je istý svojou účasťou a nevie, či bude mať čas odcestovať do Ríma na pohreb Františka, pripomína AFP.



Ukrajinský prezident predtým svoju účasť na poslednej rozlúčke s hlavou katolíckej cirkvi potvrdil a pri tejto príležitosti prejavil záujem aj o stretnutie so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.



V piatok však Zelenskyj na mieste štvrtkového ruského útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev uviedol, že na Ukrajine sa v tento deň koná niekoľko dôležitých vojenských stretnutí, ktoré si vyžadujú jeho účasť a nevie, ako dlho potrvajú.



Na pohrebe pápeža Františka, ktorý sa začína v sobotu o 10.00 h na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, sa očakáva účasť desiatok hláv štátov a viac než 100 zahraničných delegácií. Prítomní budú prezidenti USA, Argentíny, Brazílie alebo Francúzska, ako aj monarchovia zo Španielska, Švédska alebo Belgicka.



Do Vatikánu tiež dorazia premiéri, ministri, členovia kráľovských rodín i predstavitelia ostatných kresťanských cirkví a náboženstiev.



Slovensko bude na poslednej rozlúčke reprezentovať prezident Peter Pellegirni a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zúčastní sa nej aj desať slovenských biskupov.