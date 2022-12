Prezident Zelenskyj sa po návšteve Washingtonu vrátil do vlasti

Kyjev 22. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po historickej návšteve Spojených štátov vrátil vo štvrtok do vlasti. Bola to jeho prvá zahraničná cesta od invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára. Tlačovej agentúre AFP to potvrdil jeho hovorca Serhij Nykyforov.



Zelenskyj prekročil ukrajinské hranice po krátkej zastávke v Poľsku, kde sa stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.



Zelenskyj navštívil USA v stredu. Vo Washingtone sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom a s prejavom vystúpil aj v americkom Kongrese. Američanom sa poďakoval za všestrannú pomoc Ukrajine bojujúcej proti ruským okupantom.



Biely dom ešte pred Zelenského príchodom oznámil, že Ukrajine poskytne na obranu pred ruskou agresiou systém protivzdušnej obrany Patriot v rámci balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov.