Prezident Zelenskyj sa stretne v piatok s kancelárom Scholzom

Berlín 6. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky by sa mal v piatok vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku stretnúť so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, podľa ktorej to vo štvrtok večer potvrdil hovorca nemeckej vlády.



Stretnutie Scholza a Zelenského je naplánované na poobedie, uviedol hovorca. Zelenskyj sa pritom s nemeckým kancelárom zrejme stretne po rokovaní Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa uskutoční na neďalekej vojenskej základni Ramstein.



Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny bude rokovať o ďalšej západnej pomoci a podľa nemeckého časopisu Spiegel ukrajinský prezident plánuje žiadať nové dodávky zbraní vrátane rakiet s dlhým dosahom a protilietadlových systémov.



Kontaktná skupina je neformálna aliancia približne 50 krajín podporujúcich Ukrajinu. Piatkové stretnutie na leteckej základni Ramstein asi 100 kilometrov od Frankfurtu nad Mohanom zvolal americký minister obrany Lloyd Austin. Pôjde v poradí o 24. stretnutie skupiny, ktorá vznikla krátko po vpáde ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022.



Nemecká vláda pritom Zelenského účasť na piatkovom stretnutí nepotvrdila, upozorňuje DPA.