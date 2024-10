Prezident Zelenskyj sa stretol s talianskou premiérkou Meloniovou

Rím 11. októbra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok večer v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Stretnutie je súčasťou série Zelenského ciest po Európe, ktorými sa pred americkými prezidentskými voľbami snaží pre Ukrajinu získať ďalšiu podporu Západu, uvádza AFP, píše TASR.



Zelenskyj sa počas 48-hodinovej cesty vedúcej z Londýna do Paríža, Ríma a Berlína usiluje zabezpečiť ďalšiu finančnú a vojenskú podporu západných krajín. Dôvodom sú rastúce obavy zo zníženia objemu alebo úplného ukončenia podpory zo strany USA v prípade, že začiatkom novembra v amerických prezidentských voľbách zvíťazí republikánsky kandidát Donald Trump.



Zelenskyj sa vo štvrtok najskôr v Londýne stretol s novým generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a britským premiérom Keirom Starmerom, neskôr sa presunul do Paríža na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Po stretnutí poprel špekulácie, že na rozhovoroch s európskymi lídrami rokuje o podmienkach prímeria vo vojne s Ruskom. Označil to za dezinformácie šírené Moskvou.



V piatok ráno Zelenskyj navštívi Vatikán, kde ho prijme pápež František. Následne odletí do Nemecka a bude rokovať s kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.