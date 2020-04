Prezident Zelenskyj si pripomenul 34. výročie havárie v Černobyli

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v nedeľu v Černobyli pripomenul 34. výročie havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni, informovala agentúra DPA. Prezident takisto vyjadril úctu hasičom a ďalším ľuďom, ktorí v týchto dňoch v tejto oblasti bojujú s rozsiahlymi požiarmi.Zelenskyj položil kyticu kvetov k pamätníku v Černobyli a pripojil sa k minúte ticha.Prezident vo svojom príhovore povedal, že černobyľská katastrofa bola katastrofou celosvetového rozmeru. Havária podľa jeho slov predstavuje trpkú lekciu z nedávnej minulosti a varovanie smerom do budúcnosti.povedal.Dňa 26. apríla 1986 sa v atómovej elektrárni v Černobyli stala najhoršia havária v histórii mierového využitia jadrovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Ten sa vyskytoval nielen nad územím Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj nad mnohými európskymi krajinami, napríklad Švédskom, Rakúskom, Nórskom, Nemeckom, Fínskom, Gréckom, Rumunskom, Slovinskom, Litvou či Lotyšskom.Viac ako 1000 hasičov v nedeľu pracovalo na mieste požiaru, ktorý už niekoľko týždňov horí v uzavretej zóne vytvorenej okolo havarovanej jadrovej elektrárne Černobyľ.Požiar vypukol 4. apríla. Hasičom sa ho aj za pomoci výdatných zrážok po desiatich dňoch podarilo dostať pod kontrolu. Deň na to sa oheň opäť rozhorel v ohniskách tlenia, ktoré rozdúchal silný vietor.