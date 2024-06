Prezident Zelenskyj vystúpi na bezpečnostnej konferencii v Singapure

Singapur 1. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj pricestoval do Singapuru na bezpečnostnú konferenciu Dialóg Šangri-La. Má tam naplánované stretnutie s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom a v prejave k delegátom bude hovoriť o podpore pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Globálna bezpečnosť je nemožná, keď najväčšia krajina na svete nerešpektuje uznané hranice, medzinárodné právo a Chartu OSN a uchyľuje sa k hladu, temnote a jadrovému vydieraniu," napísal na sociálnej sieti X s odkazom na Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu v roku 2022.



Podľa Medzinárodného inštitútu strategických štúdií (IISS), ktorý bezpečnostnú konferenciu organizuje, Zelenskyj sa v nedeľu zapojí do diskusie "Zmena riešení pre globálny mier a regionálnu stabilitu".



Ukrajinský prezident v posledných dňoch navštívil niekoľko európskych krajinách v snahe získať ďalšiu vojenskú pomoc pre ukrajinskú armádu, ktorá čelí neúnavným ruským útokom.



Cieľom Zelenského je získať podporu v ázijsko-pacifickom regióne pre mierový summit naplánovaný na 15. až 16. júna vo Švajčiarsku.



Moskva sa od začiatku invázie na Ukrajinu nezúčastňuje na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La.



Zelenskyj v stredu povedal, že Rusko sa snaží narušiť mierový summit vo Švajčiarsku, ktorý by mal podľa jeho slov priniesť podporu pre stiahnutie ruských vojsk a obnovu ukrajinských hraníc z roku 1991.



Je to druhá Zelenského cesta do Ázie od ruskej invázie vo februári 2022. V máji 2023 sa zúčastnil na stretnutí G7 v Japonsku.