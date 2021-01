Prezident Zeman dostane vakcínu v stredu, v nemocnici zostane dva dni

Praha 19. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa dá v stredu zaočkovať proti koronavírusu. Tohto prominentného hosťa privíta pražská Ústredná vojenská nemocnica. Informáciu oznámil denníku MF DNES samotný prezident v utorok počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý vyjde v papierovom vydaní vo štvrtok.



Zeman v rámci utorkového interview na otázku, kedy sa on sám dá zaočkovať, odpovedal jedným slovom: "Zajtra." Ďalšie podrobnosti neuviedol, dodal portál Novinky.cz.



Prezident po vpichnutí vakcíny zostane určitý čas v nemocnici, prinajmenšom do štvrtka. Očkovanie totiž Zeman spojil s celkovou preventívnou zdravotnou prehliadkou, ktorú absolvuje pravidelne.



Prezident povedal, že ho nedesia ani príklady zo zahraničia, keď napríklad v Nórsku vyšetrujú, či k smrti 23 ľudí vo veku nad 80 rokov neprispela práve vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech, ktorá im bola podaná krátko pred tým.



"Mám 76 rokov. Na niečo umrieť musím. Bolo by dosť ironické, keby som ako zástanca očkovania na očkovanie zomrel. Ale ja mám rád iróniu, aj iróniu dejín. Napriek tomu dúfam, že sa tak nestane," povedal podľa portálu Novinky.cz Zeman.



Vyjadril sa aj k postoju exprezidenta Václava Klausa, ktorý očkovanie a iné protivírusové opatrenia odmieta. Zeman podľa svojich slov "nechce podozrievať Klausa, že sa chce zviditeľniť". Skôr sa domnieva, že tak ako v iných prípadoch aj teraz má Klaus odlišný názor od mainstreamu.



"Pretože obvykle nie som priaznivcom mainstreamu, mám sympatie k nositeľom odlišných názorov. Aj keď v tomto konkrétnom prípade s ním nesúhlasím," povedal Zeman a dodal argument: "Očkovanie na tejto zemeguli vyhubilo také choroby, ako je tuberkulóza, kiahne, detská obrna a ďalšie. Čiže mám plnú dôveru v očkovanie a pokladám odpor voči očkovaniu za zastaraný."