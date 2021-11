Zeman po takmer mesiaci opustí JIS, naďalej ale ostáva v nemocnici

Praha 4. novembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana presunú takmer po mesiaci z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na normálne lôžko. Vo štvrtok o tom informoval český Deník N, ktorému to potvrdili dva zdroje z Pražského hradu a jeden z nemocnice.



Najvyšší český predstaviteľ je v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici hospitalizovaný pre vážne problémy s pečeňou. Tie Zemanovi spôsobili okrem iného pečeňovú encefalopatiu, ktorá mu ovplyvňuje kognitívne funkcie. Jeho zdravotný stav sa však podľa zdrojov Deníka N zlepšil natoľko, že môže opustiť JIS a pokračovať v liečbe na klasickom lôžku.



Zo zlepšenia zdravotného stavu prezidenta republiky podľa českého denníka vyplýva, že Zeman by sa už mohol osobne stretnúť s dosluhujúcim premiérom Andrejom Babišom i s jeho pravdepodobným nástupcom vo funkcii predsedu vlády Petrom Fialom.



Prezidentova kancelária už v pondelok informovala o tom, že Zemanovi doručujú jeho spolupracovníci monitoring médií a odkazy od hláv štátov ďalších krajín či od občanov.



Zeman bol preložený na štandardné lôžkové oddelenie, potvrdila ÚVN



Český prezident Miloš Zeman bol vo štvrtok preložený na štandardné lôžko Rehabilitačného oddelenia pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke.



"Prezident republiky je hospitalizovaný v ÚVN od 10. októbra. Dôvodom bola dekompenzácia známeho chronického ochorenia, ku ktorej viedol zhoršený príjem potravy a tekutín," spresnila Zinke, ktorá zároveň doplnila, že Zemanov zdravotný stav pri príjme do nemocnice "nepochybne vyžadoval" intenzívnu starostlivosť.



"Liečba, a to najmä komplexná nutričná podpora, poskytnutá na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny, viedla k zlepšeniu prezidentovho klinického stavu. Dnes bol prezident republiky preložený na štandardné lôžko," spresnila hovorkyňa ÚVN.



Nemocnica zdôraznila, že správa bola zverejnená so Zemanovým súhlasom.