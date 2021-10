Prezident Zeman prijal Babiša a zablahoželal víťazom volieb

Na archívnej snímke Andrej Babiš 3. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Praha 10. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v nedeľu na zámku v Lánoch predsedu hnutia ANO a úradujúceho premiéra Andreja Babiša. Krátko po jeho príchode Zeman prostredníctvom svojho hovorcu zablahoželal víťazom volieb a všetkým zvoleným poslancom, informuje spravodajský server ČT24. Babiš po zhruba pol hodine z Lánov odišiel vedľajším vchodom a čakajúcich novinárov ignoroval. Krátko po Babišovej návšteve zo zámku odišla sanitka v sprievode vládnych limuzín, informuje server Novinky.cz.Vo voľbách získala najviac hlasov koalícia SPOLU, Babišovo hnutie ANO má však vďaka volebnému systému o jedného poslanca viac. SPOLU má však s koalíciou PirátiSTAN väčšinu v snemovni. Oba bloky už spoločne vyzvali prezidenta, aby vyjednávaním o zostavení vlády poveril lídra SPOLU Petra Fialu." odkázal deň po voľbách prezident Zeman.Jeho hovorca Jiří Ovčáček zverejnil vyhlásenie krátko po tom, čo na zámok v Lánoch prišiel Andrej Babiš, ktorý však avizoval, že vopred dohodnutá schôdzka s prezidentom sa nemá týkať výsledku volieb. Babiš po zhruba pol hodine z Lánov odišiel a čakajúcich novinárov ignoroval.Koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) už v sobotu večer spoločne s koalíciou Pirátov a Starostov oznámila podpis memoranda o povolebnom vyjednávaní, pripomína ČT24. Obe zoskupenia sa v dokumente zaväzujú, že chcú spoločne vytvoriť väčšinovú vládu. V Poslaneckej snemovni budú mať zástupcovia koalícií dovedna 108 mandátov." uvádza sa v memorande, z ktorého citoval líder koalície SPOLU a možný budúci český premiér Petr Fiala (ODS). Líder koalície PirátiSTAN Ivan Bartoš (Piráti) označil memorandum za prvý krok na ceste k zostaveniu demokratickej vlády.Aj Babiš by však chcel zostavovať novú vládu, a to s víťaznou koalíciou SPOLU, pripomína server. Očakáva, že po ďalšej schôdzke so Zemanom, ktorá je dohodnutá na stredu, bude jasné, či ho hlava štátu poverí zostavovaním vlády.