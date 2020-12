Prezident Zeman udelil milosť mužovi, ktorý zachránil topiacu sa ženu

Praha 17. decembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu udelil milosť odsúdenému mužovi, ktorý zachránil život topiacej sa žene. Zeman sa k tomuto kroku rozhodol z humanitárnych dôvodov, i keď omilostený muž nespĺňa podmienky, ktoré si prezident v minulosti stanovil, pretože muž nie je vo vážnom zdravotnom stave.



Oznámila to kancelária prezidenta ČR, z ktorej vyhlásenia citoval Český rozhlas. "Pán prezident považoval za správne oceniť tento mimoriadny a chvályhodný čin," uviedol hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček. Podnet na posúdenie žiadosti odovzdala prezidentovi česká ministerka spravodlivosti Marie Benešová zo strany ANO.



Zeman omilostenému mužovi prepáčil podmienečný trest i zvyšok trestu spočívajúcom v zákaze vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie. Podľa vyjadrenia Hradu prihliadol prezident i na to, že omilostený muž viedol až do svojho trestného činu výtržníctva "usporiadaný život" a príkladne vykonával svoje zamestnanie.



Zeman dosiaľ udelil celkovo 17 milostí. Tou najkontroverznejšou zostáva omilostenie Jiřího Kajínka, ktorý bol odsúdený na doživotie za dvojnásobnú vraždu.