Prezident Zeman v piatok vymenuje novú vládu

Praha 17. decembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman na zámku v Lánoch v piatok predpoludním vymenuje novú vládu. Jej predsedom bude Petr Fiala (ODS). Skončí sa tak triapolročné vládnutie menšinového kabinetu Andreja Babiša (ANO) so sociálnymi demokratmi (ČSSD).



Ako uvádza spravodajský portál iDNES.cz, vláda zasadne ešte v piatok v Strakovej akadémii a po zvyšok dňa a v priebehu soboty bude Fiala uvádzať jednotlivých ministrov do úradu.



Koalícia Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a koalícia Pirátov so Starostami a nezávislými (STAN) sa dohodla na vytvorení novej vlády bezprostredne po októbrových voľbách, i keď koaličnú zmluvu podpísali tieto strany až o mesiac neskôr.



Nominantov na ministrov oznámil Fiala Zemanovi 17. novembra. Prezident ich neskôr po jednom prijal, no pred týždňom oznámil, že odmieta vymenovať kandidáta Pirátov na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského pre údajnú nekompetentnosť. Fiala sa následne začal vyhrážať podaním kompetenčnej žaloby na Ústavný súd. Zeman potom nečakane oznámil, že kabinet vymenuje tak, ako mu to navrhol designovaný premiér.



Vymenovaný nebude zatiaľ kandidát na ministra poľnohospodárstva Zdeněk Nekula (KDÚ-ČSL), keďže je v karanténe s covidom. Ministerstvo namiesto neho dočasne povedie jeho stranícky šéf Marian Jurečka, nominant na ministra práce.



Šesť kresiel v novej vláde bude mať ODS, štyri Starostovia, po tri ľudovci a Piráti a napokon dve strana TOP 09.