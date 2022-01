Prezidenta Bolsonara hospitalizovali s bolesťami brucha

Rio de Janeiro 3. januára (TASR) - Brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v pondelok skoro ráno previezli do nemocnice v Sao Paule z dôvodu bolestí brucha a s podozrením na črevnú obštrukciu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Do nemocnice Vila Nova Star transportovali 66-ročného Bolsonara letecky v sprievode jeho manželky Michelle a dcéry Laury, uvádza denník The Rio Times.



Bolsonarov lekár Antonio Luiz Macedo pre internetový portál UOL povedal, že prezidenta prijali s bolesťami brucha. Podľa jeho slov sa podrobuje vyšetreniam, ktoré majú určiť, či bude potrebovať operáciu.



Bolsonaro sa v zmienenej nemocnici liečil na črevnú obštrukciu už v júli 2021, keď ho hospitalizovali pre bolesti brucha a neustále štikútanie. Lekári aj vtedy zvažovali, že ho budú operovať, nakoniec sa však pre tento zákrok nerozhodli. Niekoľko dní Bolsonaro prijímal výživu cez zavedenú hadičku. Krátko po tom, ako sa vrátil k normálnemu prijímaniu potravy, ho z nemocnice prepustili.



Bolsonara počas predvolebnej kampane v roku 2018 bodli do brucha. Odvtedy podstúpil viacero operácií. Prezidentom je od roku 2019.