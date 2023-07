Prezidenta Nigeru zadržiavajú, ECOWAS hovorí o prevrate

Abuja/Niamey 26. júla (TASR) - Prezidenta západoafrického štátu Niger Mohameda Bazouma zadržala v stredu skupina príslušníkov prezidentskej gardy (PG). Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) túto situáciu označilo za pokus o prevrat a vyzvalo jeho aktérov, aby Bazouma okamžite prepustili.



Podľa webu denníka Le Monde dôvody, ktoré podnietili PG k vzbure, zatiaľ zostávajú nejasné a zdá sa, že situácia stále nie je pod kontrolou.



Vzbúrencom z PG sa však nepodarilo získať podporu národných ozbrojených síl a národnej gardy, dodal Le Monde.



Agentúra AFP informovala, že nespokojní členovia PG v stredu ráno zablokovali prístup do prezidentovej rezidencie a kancelárií a po neúspešnom vyjednávaní "odmietli prezidenta prepustiť".



"Armáda a národná garda sú pripravené zaútočiť na zložky PG," ktoré sú zapojené do vzbury, ak nezmenia svoje konanie, uviedla prezidentská kancelária s tým, že prezident a jeho rodina sú v poriadku. Zdroj blízky prezidentovi podľa Le Monde uviedol, že "nejde o prevrat".



V časti metropoly Niamey, kde sa nachádza prezidentský úrad, nebolo v stredu vidieť žiadne špeciálne vojenské jednotky, nebolo počuť ani žiadne výstrely, konštatoval spravodajca agentúry AFP.



Bazoum bol za prezidenta zvolený v roku 2021. Krátko pred nástupom do úradu - v noci z 30. na 31. marca 2021 - sa v blízkosti prezidentského úradu ozvala silná streľba. Vláda vtedy oznámila, že zatkla niekoľko osôb a má situáciu pod kontrolou. Incident označila za pokus o štátny prevrat.



Prezident následne urobil čistky vo svojej ochranke, ktorá je spolu s PG zodpovedná za zaisťovanie bezpečnosti v prezidentskom paláci. Podľa nigérijského bezpečnostného zdroja Bazoum vymenil väčšinu zamestnancov ochranky - v nádeji, že sa tak vyhne ďalším nepokojom.



Niger je jedným z kľúčových partnerov Francúzska v regióne Sahel, ktorý sužuje džihádistické násilie. História tejto rozsiahlej, chudobnej, púštnej krajiny je pretkaná štátnymi prevratmi - od získania nezávislosti tejto bývalej francúzskej kolónie v roku 1960 sa tu uskutočnili štyri prevraty a viaceré pokusy o puč.