Prezidenta Raísího pochovajú vo štvrtok v jeho rodnom meste Mašhad

Teherán 21. mája (TASR) - Stovky ľudí sa v utorok zišli v meste Tabríz, hlavnom meste iránskej provincie Východný Azerbajdžan, na pohrebnom sprievode za prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý v nedeľu zahynul pri havárii vrtuľníka.



Ako dodala agentúra AFP, z Tabrízu Raísího telo v utorok prepravia do mesta Kum, ktoré je centrom šiitského islamu a známym pútnickým miestom, a odtiaľ do hlavného mesta Teherán, kde sa v utorok večer pod vedením najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího bude konať modlitebné zhromaždenie.



Na stredu sú v Teheráne naplánované veľké pohrebné procesie, informovala AFP.



Vo štvrtok ráno potom Raísího pozostatky odvezú do provincie Južný Chorásán a neskôr do jeho rodného mesta Mašhad, kde ho vo štvrtok večer po pohrebných obradoch pochovajú.



Raísí, minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján a ďalšie osoby na palube zahynuli v nedeľu pri páde vrtuľníka, ktorý v hustej hmle havaroval v hornatej oblasti iránskej provincie Východný Azerbajdžan. Vracali sa zo stretnutia s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, s ktorým inaugurovali projekt priehrady na spoločnej hranici.



Ultrakonzervatívny Raísí (63) bol v úrade od roku 2021. Svoj mandát vykonával v čase, keď Iránom otriasli masové protesty, ekonomická kríza prehĺbená americkými sankciami a ozbrojené potýčky s úhlavným nepriateľom - Izraelom.



Po Raísího smrti Iránu kondolovalo palestínske militantné zoskupenie Hamas, libanonský Hizballáh i vedenie Sýrie, ktoré sú označované za "os odporu" proti Izraelu a jeho spojencom.



K Raísího tragickej nehode došlo v čase vysokého napätia na Blízkom východe v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Táto séria eskalácií viedla k tomu, že Teherán v apríli vypustil smerom na Izrael stovky rakiet a bezpilotných lietadiel.



Stalo sa tak v reakcii na skorší letecký útok, za ktorý je obviňovaný Izrael a ktorý zrovnal so zemou iránsky konzulát v Damasku. Zahynuli pritom aj dvaja generáli iránskych elitných Revolučných gárd.



V prejave niekoľko hodín pred svojou smrťou Raísí zdôraznil nutnosť pokračovať v podpore Palestínčanom - ide o jeden z ústredných bodov zahraničnej politiky Iránu od islamskej revolúcie v roku 1979. Aj preto boli v pondelok na smútočných zhromaždeniach za Raísího spolu s iránskymi vlajkami vztýčené aj palestínske, doplnila AFP.