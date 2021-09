Českého prezidenta po ôsmich dňoch prepustili z nemocnice

Praha 22. septembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana v stredu pred 11.00 h prepustili po ôsmich dňoch z nemocnice. Oznámila to hovorkyňa nemocnice v pražskej časti Střešovice Jitka Zinke. Podľa hovorcu prezidentovej kancelárie podstúpil Zeman počas hospitalizácie iba plánované vyšetrenia, informoval spravodajský server iRozhlas.cz.



Prezident nastúpil do nemocnice minulý týždeň v utorok (14. septembra). Ide zatiaľ o jeho najdlhšiu hospitalizáciu od nástupu do funkcie.



Prezidentová kancelária spočiatku o hospitalizácii mlčala. Detailnejšie informácie k tejto veci poskytla dva dni po začiatku hospitalizácie, keď uviedla, že Zeman trpí dehydratáciou a miernym vyčerpaním. Z tohto dôvodu mal prezident podstúpiť CT vyšetrenie, sonografiu a krvné odbery.



"Zmienené vyšetrenia nezistili žiadne ochorenie alebo akékoľvek iné problémy, ktoré by ohrozovali prezidentov život," uviedol hovorca pražského hradu.



Počas pobytu v nemocnici prijal Zeman aj niekoľko návštev. Okrem rodinných príslušníkov ho navštívil napríklad český premiér Andrej Babiš či bývalý prezident ČR Václav Klaus.



Zeman dlhodobo trpí cukrovkou a neuropatiou dolných končatín, pre ktorú musel tento rok začať používať aj invalidný vozík, píše IRozhlas.



Zemanov hovorca Jiří Ovčáček už v utorok potvrdil, že prezident nezruší svoj stredajší program a v zámku Lány sa stretne s českou ministerkou financií Alenou Schillerovou a predsedami politických strán Občianska demokratická strana (ODS) a Sloboda a priama demokracia (SPD).