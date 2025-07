Prezidenti ČR a Poľska vyzdvihli strategické partnerstvo oboch krajín

Praha 7. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel a poľský prezident Andrzej Duda na tlačovej konferencii po stretnutí v pondelok v Prahe spoločne vyzdvihli strategické partnerstvo medzi svojimi krajinami, a to najmä v oblasti obrany a podpory Ukrajiny. Duda vyjadril nádej na pokračovanie spolupráce aj po vymenovaní nového poľského prezidenta Karola Nawrockého. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Pavel na konferencii ocenil ekonomickú silu Poľska a vyhlásil, že Európa bude potrebovať krajiny, ktoré sú takéto dynamické. „Poľsko je našim druhým najväčším hospodárskym partnerom hneď za Nemeckom a trend je rastový,“ poznamenal Pavel a dodal že obchod medziročne vzrástol o sedem percent. Český prezident zdôraznil spoločné záujmy v NATO i obrannom priemysle a vyzdvihol tiež spoločnú podporu Ukrajiny vrátane jej snáh o vstup do EÚ a NATO.



Duda poďakoval za pozvanie do Prahy a pripomenul historické prepojenie oboch národov. Ocenil Pavlove odborné skúsenosti v oblasti obrany a vyjadril presvedčenie, že novozvolený prezident Karol Nawrocki bude pokračovať v doterajšej politike regionálnej spolupráce. Obaja lídri sa venovali aj otázkam infraštruktúry, najmä v oblasti budovania medzištátnych rýchlostných železníc a ciest a posilneniu európskej bezpečnosti.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)