Prezidenti Filipín a Južnej Kórey uzavreli strategické partnerstvo

Manila 7. októbra (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a filipínsky prezident Ferdinand Marcos sa v pondelok dohodli na posilnení obrannej spolupráce na úroveň strategického partnerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a filipínskeho denníka The Philippine Star.



Prezidenti rokovali v Manile okrem iného o rastúcom napätí v Juhočínskom mori a na Kórejskom polostrove. Spoločne podpísali aj dohodu o vzájomnej spolupráci pobrežných stráží a tiež v oblasti jadrovej energie.



"Prezident Marcos a ja sme otvorili novú kapitolu nášho partnerstva povýšením nášho vzťahu na strategické partnerstvo," povedal prezident Jun Sok-jol.



Južná Kórea sa bude podieľať aj na modernizácii filipínskej armády v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Filipínska armáda plánuje nakúpiť ponorky, raketové systémy či bojové lietadlá.



V minulosti už Južná Kórea predala filipínskej armáde ľahké bojové lietadlá FA-50, korvety a fregaty. Cieľom Južnej Kórey je stať sa do roku 2027 štvrtým najväčším vývozcom zbraní na svete.



Prezident Jun Sok-jol sa po návšteve Filipín presunie do Singapuru a následne do Laosu, kde sa zúčastní na regionálnom summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a niekoľkých ďalších ázijských krajín.